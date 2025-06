Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la filastrocca che Chiara Angaroni ha dedicato alla cittadinanza per il mese di giugno.

Sono solita dedicare alla cittadinanza alcune celebri poesie in occasione delle ricorrenze più importanti. Voglio però condividere la Filastrocca del mese di Giugno di Rodari dedicandola alle bambine ed i bambini con l’augurio che trascorrano una bella estate e che Saronno diventi una città anche a misura di bambino e bambina. Mi auguro anche che la Cultura, in questo caso una breve poesia, possa essere apprezzata anche dai più piccoli.

Filastrocca del mese di giugno,

il contadino ha la falce in pugno:

mentre falcia l’erba e il grano

un temporale spia lontano.

Gli scolaretti sui banchi di scuola

hanno perso la parola:

apre il maestro le pagelle

e scrive i voti nelle caselle…

Signor maestro, per cortesia,

non scriva quel quattro sulla mia:

Quel cinque, poi, non ce lo metta

sennò ci perdo la bicicletta:

se non mi boccia, glielo prometto,

le lascio fare qualche giretto.