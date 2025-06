Città

SARONNO/SARONNESE – Un caldo fine d’estate che richiama già l’estate con un ricco programma di serate all’insegna della convivialità. Dalle birre artigianali alla musica anni ’90, dai cortei d’auto d’epoca alle visite guidate nei luoghi d’arte, fino alle feste popolari e alle sagre di sapore isolano: la voglia d’estate si accende tra Saronno e dintorni, tra luci, suoni e incontri all’aperto.

Da venerdì 6 a domenica 8 giugno

UBOLDO – SOS Uboldo invita la cittadinanza a partecipare ai festeggiamenti per il suo 40º anniversario. La sede in Piazza degli Alpini sarà il cuore pulsante di tre serate all’insegna della convivialità e della solidarietà. Informazioni al sito internet www.comune.uboldo.va.it.

Venerdì 6 giugno

SARONNO – Torna l’evento estivo “Birre Vive in Villa”, nella location storica dei giardini di villa Gianetti in via Roma 20 (in foto una passata edizione). Tre serate, fino a domenica 8 giugno, con un ricco assortimento di birre artigianali, street food e musica dal vivo. Informazioni al sito internet www.beerinba.com.

LAZZATE – Alle 20, nella location di piazza Giovanni XXIII, si terrà Lazzate Disco Summer: musica anni ’90. L’evento si inserisce nella seconda edizione di Giugno Musicale CMSC 2025, l’ingresso è libero.

SARONNO – Alle 21, al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, serata di presentazione dei restauri alla facciata del Santuario. Introduce e modera Carlo Mariani.

ROVELLO PORRO – Parte da questa sera la 14°esima Festa del Pesce organizzata dalla Protezione Civile locale con il patrocinio del Comune. Una tre giorni, fino a domenica, all’insegna della convivialità nell’area feste di via Bernardino Luini. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it .

Sabato 7 giugno

SARONNO – Dalle 19.30 Ariel Motorclub Italia, in collaborazione con MotoClub Saronno, organizza il corteo storico di auto d’epoca per le vie della città con l’accompagnamento musicale della banda cittadina.

ROVELLASCA – Dalle 15.30, alla biblioteca comunale di via E. De Amicis, ultimo appuntamento prima della pausa estiva del laboratorio creativo dal titolo “Profumo di Mare”. Informazioni e prenotazioni all’e-mail [email protected] .

SARONNO – Dalle 15.30 tornano le visite guidate alla chiesa dei santi Pietro e Paolo e all’archivio storico. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Info al sito internet www.chieseapertesaronno.it .

ORIGGIO – Dalle 18.30 con partenza all’oratorio di via Piantanida 26, torna Color Run 2.0 organizzata dalla Consulta Giovanile Origgio.

Domenica 8 giugno

SARONNO – Dalle 14 alle 19, nella sede di SOS Villaggi dei Bambini in via Garcia Lorca 9, va in scena SOS Rock Music”: musica dal vivo, cibo, giochi e tanto divertimento. Informazioni al sito internet www.sossaronno.it .

SARONNO – Dalle 16, nella sala Bovindo di villa Gianetti in via Roma 20, concerto lirico-strumentale “L’essenza del tango” organizzato dall’associazione “Amici della Lirica Giuditta Pasta” con il patrocinio del Comune. Info e prenotazioni al numero 3482895301.

SOLARO – Ultimo giorno per “Sapori di Sardegna” organizzata dal circolo sardo Grazia Deledda di Saronno, con piatti tipici e la classica animazione dei gruppi falkloristici dell’isola che si svolgerà al centro sportivo Scirea di corso Berlinguer 2. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.