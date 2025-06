Politica

SARONNO – Un messaggio forte e corale che arriva dalle sindache d’Italia, unite nel sostenere la candidatura di Ilaria Pagani al ballottaggio di Saronno. Una rete di amministratrici locali che, con entusiasmo e convinzione, ha deciso di schierarsi al fianco della candidata saronnese, riconoscendole determinazione, visione e concretezza.

Tutto è cominciato in settimana con il video di Silvia Salis, neo sindaca di Genova, che ha scelto di rompere il silenzio per prima: “Cara Ilaria, ti auguro un enorme in bocca al lupo. Ci ritroveremo a parlare da sindaca a sindaca”. Un gesto di sorellanza istituzionale che ha innescato un’onda di solidarietà e stima.

A seguire, è arrivato il sostegno convinto di Sara Funaro, sindaca di Firenze: “Ilaria mette al centro le persone, i diritti, la casa, la giustizia sociale. Ha il coraggio e la determinazione per guidare Saronno, costruendo legami e senza lasciare indietro nessuno”.

Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, ha sottolineato la comunanza di visione: “Condividiamo l’idea di una politica fatta di ascolto e partecipazione. Ilaria parla di sanità pubblica, ambiente, lavoro: è una scelta giusta per chi vuole una città che sia davvero di tutte e tutti”.

Decisa e accorata anche Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, che ha richiamato l’importanza di scelte concrete: “Pagani punta su temi essenziali come la riqualificazione dell’ex area Isotta Fraschini, la sicurezza, l’inclusione e il sostegno alle famiglie. È la candidata giusta per costruire una Saronno vivibile, vivace e vicina ai cittadini”.

Infine Laura Castelletti, prima cittadina di Brescia, ha parlato della forza di una visione condivisa: “Saronno può voltare pagina e guardare avanti con coraggio, sostenibilità e umanità. Ilaria è una donna che vive la politica come servizio e traduce i bisogni delle persone in azioni”.

Cinque donne, cinque città, cinque voci diverse ma unite. Le sindache d’Italia hanno scelto di sostenere Ilaria Pagani perché vedono in lei non solo una candidata, ma una possibilità concreta di cambiamento per Saronno. Un voto per lei, dicono all’unisono, è un voto per una città che ascolta, include, costruisce.

