Politica

SARONNO – Ultima sfida tra salamelle e musica: Azzi chiude con maxi-schermo e tifoseria, Pagani con food truck e folk band

SARONNO – Ultimo atto prima del voto. Venerdì 6 giugno, a 48 ore dal ballottaggio che decreterà il nuovo sindaco di Saronno, i due candidati finalisti hanno salutato i propri sostenitori con due eventi molto diversi tra loro, entrambi partecipati e carichi di energia. Rienzo Azzi, candidato del centrodestra (sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega), ha scelto via Concordia, nel quartiere Prealpi, per una serata all’insegna della convivialità e del tifo azzurro. Ilaria Pagani, appoggiata da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per crescere, ha invece animato piazza Libertà con food truck, musica dal vivo e clima familiare.

Azzi tra salamelle, maxi-schermo e ospiti istituzionali

Nel quartiere Prealpi, tra profumo di salamelle, musica e strette di mano, Rienzo Azzi ha chiuso la sua campagna elettorale con una serata popolare e coinvolgente. In tanti si sono ritrovati davanti al maxi-schermo per guardare la partita dell’Italia, mescolando entusiasmo sportivo e passione politica. Presenti all’evento volti noti del centrodestra: l’assessore regionale Francesca Caruso, l’onorevole Andrea Pellicini, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e l’imprenditore Marco Reguzzoni. Sui social, sono arrivati anche gli endorsement di peso da parte di Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, e Ignazio La Russa, presidente del Senato e figura di riferimento in Fratelli d’Italia.

Nel suo intervento, Azzi ha ribadito le sue priorità: “Voglio vedere pulita la mia città e far funzionare i servizi. Voglio opportunità di lavoro e di studio a Saronno per i nostri figli e nipoti. Non voglio bande pericolose di clandestini che scorrazzano”.

Pagani punta su musica, dialogo e clima di comunità

Tutt’altro tono per la chiusura di Ilaria Pagani, che ha scelto piazza Libertà per un evento sereno e accogliente. Il cuore della città si è riempito di saronnesi curiosi, sostenitori e famiglie che si sono lasciati coinvolgere dalla musica dei Mama bluegrass band e dai sapori serviti dai food truck. Un appuntamento pensato per raccontare, più che promettere, dove la candidata ha ringraziato la sua squadra e parlato di futuro.

Accanto a Pagani, anche il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Samuele Astuti, che ha dichiarato: “Con Ilaria Pagani e la squadra seria e appassionata che la supporta, Saronno ha una grande opportunità”.

Affluenza e referendum sono solo alcune delle incognite che pesano sull’esito del voto. Con un’affluenza ferma al 50,4% al primo turno e nessun apparentamento formale con gli esclusi – né con il polo civico di Novella Ciceroni né con le liste che sostenevano Augusto Airoldi – tutto dipenderà dalle scelte degli elettori ancora indecisi o orientati all’astensione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09