Groane

ROMA – SOLARO Electrolux manterrà attivi i cinque stabilimenti italiani. È quanto emerso mercoledì 5 giugno nell’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una notizia importante, che però non basta a dissipare le preoccupazioni di Fim, Fiom e Uilm, che chiedono chiarezza e un impegno concreto per il futuro del comparto.

Secondo quanto riferito dalla direzione aziendale, la situazione internazionale ha pesato fortemente a partire dal 2022: il mercato europeo degli elettrodomestici ha subito un netto calo, aggravato dalla flessione dei prezzi medi e da una concorrenza cinese sempre più pressante. In questo contesto, Electrolux prevede nel 2025 una lieve ripresa ma con segnali deboli.

Nonostante ciò, in Italia gli investimenti sono rimasti elevati: negli ultimi anni si è mantenuta una media di 90 milioni di euro l’anno e per il 2025 sono previsti 72 milioni. Tuttavia, l’azienda non è ancora entrata nel dettaglio del piano per l’anno in corso.

Electrolux ha fatto sapere che, a seguito del confronto con il Ministero, è stato definito un piano che punta al mantenimento degli impianti e a nuovi investimenti. Restano però da chiarire molti aspetti.

“La direzione ci ha parlato della necessità di efficientare le produzioni, sostenere le attività di ricerca e sviluppo, contenere il costo dell’energia e garantire una maggiore coerenza nei regolamenti europei” spiegano i sindacati.

Come Fim, Fiom e Uilm, la richiesta è chiara: “Abbiamo chiesto di esplicitare il piano industriale, per cercare di addivenire a un vero e proprio rilancio, soprattutto se ci sarà possibilità di supporto pubblico. È necessario garantire la continuità del tavolo di settore – aggiungono – affinché si assumano le determinazioni necessarie a risolvere i punti deboli del sistema Paese”.

