SARONNO – Vandali in azione a Saronno, durante la notte sono stati presi di mira i manifesti elettorali con il volto di Ilaria Pagani, la candidata sindaco del centrosinistra alle elezioni del prossimo fine settimana. A riferire dell’accaduto sui social è Francesco Licata, esponente locale del Pd,c he ironizza: ” Un sentito ringraziamento all’idiota che ci ha strappato i manifesti….”

Domenica e lunedì si vota per il ballottaggio al quale andranno Rienzo Azzi del centrodestra, che al primo turno ha preso 6640 voti ossia 43,29% dei consensi, ed Ilaria Pagani del centrosinistra, che al primo turno ha ottenuto 4228 voti ossia 27,56%. Al primo turno anche gli esclusi dal ballottaggio, con terzo posto per Novella Ciceroni do Obiettivo Saronno e civiche alleate con 2275 voti pari al 14,83%. Fanalino di coda Augusto Airoldi con Saronno civica ed alleati, con 2197 voti ossia 14,32% dei voti.

(foto: manifesti della candidata sindaca del centrosinistra, Ilaria Pagani, presi di mira in una via della città)

06062025