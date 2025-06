SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 5 giugno, spiccano il confronto tra i candidati sindaci di Saronno Azzi e Pagani, episodi di borseggio al mercato cittadino e un black-out che ha interessato alcune vie del centro.

In vista del ballottaggio, Azzi e Pagani si sono confrontati pubblicamente su sicurezza, cultura e sviluppo urbano, rispondendo alle domande di cittadini e associazioni.

Due donne sono state derubate al mercato di Saronno, con un appello successivo per il ritrovamento di documenti personali smarriti durante i borseggi.

Una vistosa macchia d’olio ha reso scivoloso un tratto di strada in centro a Saronno, mettendo in allerta pedoni e automobilisti per il rischio di cadute.

Alcune vie del centro di Saronno sono rimaste senza energia elettrica a causa di black-out selettivi, che hanno generato disagi in negozi e abitazioni.

Saronno point, donazione per il trasporto dei malati oncologici.

A Solaro ha preso il via una festa di quattro giorni dedicata ai sapori e alle tradizioni della Sardegna, con stand gastronomici e momenti di intrattenimento.

