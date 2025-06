Lazzate

LAZZATE – Torna la rassegna “Notte di Inizio Estate 2.0”, organizzata dal Corpo Musicale Santa Cecilia con il supporto del Comune. Un programma ricco di eventi musicali e culturali animerà il centro di Lazzate per due settimane.

Si comincia oggi, venerdì 6 giugno alle 20 in piazza Giovanni XXIII con il “Lazzate Disco Summer”, serata a ingresso libero dedicata alla musica anni ’90.

Sabato 7 giugno alle 21, in piazza dei Lazzatesi, andrà in scena l’opera lirica Il Barbiere di Siviglia di Rossini, diretta da Andrea Colzani con la regia di Elena D’Angelo. I biglietti, da 11 a 16 euro, sono in prevendita presso la Biblioteca e la cartoleria Millecolori. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato a sabato 14 giugno.

Infine, domenica 8 giugno alle 19, sempre in piazza dei Lazzatesi, spazio alla Rassegna delle Bande Giovanili con la partecipazione di formazioni musicali provenienti da tutta la Lombardia, tra cui Caronno Pertusella, Cardano al Campo, Meda, Garbagnate, Villa Cortese e la Young Magic Orchestra di Lazzate. Previsto servizio ristoro.

(foto archivio)

