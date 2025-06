Groane

LAZZATE – Una serata all’insegna dell’energia anni ’90 è pronta ad animare il centro del paese: venerdì 6 giugno torna Lazzate 2° Disco Summer, l’evento organizzato dall’associazione Borgo in festa in collaborazione con il Comune di Lazzate e L’Isola che c’è.

L’appuntamento è in piazza Padre Giovanni XXIII, trasformata per l’occasione in una grande pista a cielo aperto dove risuoneranno i successi che hanno fatto ballare un’intera generazione. Il tema di questa edizione è il “90s Unbreak Fest”, e promette emozioni retrò e tanto divertimento grazie alla selezione musicale di DJ Wonka e alla voce live del tributo a Vasco Rossi.

A partire dalle 21 ci sarà un live show dedicato ai fan del Blasco nazionale, per rivivere i brani più amati in un’atmosfera da veri concerti estivi. Non mancheranno le proposte food con street food, ristorante sotto le stelle e balli a bordo palco, per un’esperienza che unisce gusto e musica.

L’ingresso è gratuito.

