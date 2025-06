Politica

SARONNO – “Domenica 8 e lunedi 9 giugno saremo chiamati a votare per i cinque quesiti referendari, i primi quattro riguardanti il mondo del lavoro e il quinto inerente al tema sulla cittadinanza”.

Sono le parole di M5s Saronno in merito alla consultazione del weekend: “Conosciamo tutti molto bene l’importanza di un referendum, strumento di partecipazione popolare che permette a tutti i cittadini aventi diritto al voto di esprimere la loro posizione sia di assenso che di contrarietà sulla modifica di una legge. Il M5S, essendo da sempre sostenitore della partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e politica della comunità, invita tutti gli elettori a recarsi alle urne e a votare esercitando il loro diritto, democraticamente come ricorda la nostra Costituzione. L’indicazioni di voto, quella che chiediamo ai nostri iscritti, è a favore dei 5 Si sulle schede referendarie”.

“Partecipiamo uniti, compatti affinché il nostro contributo si faccia sentire e aiuti a produrre l’esito sperato. Restando coerenti con le nostre idee e i nostri principi, dinanzi all’attuale scenario politico saronnese da noi prospettato già da tempo, non diamo indicazioni di voto per quanto riguarda il ballottaggio che determinerà la “vittoria” del futuro Sindaco, lasciando ai nostri sostenitori piena libertà di scelta, auspicando che la figura che prevarrà si impegni con serietà e coscienza per dare a Saronno quel cambiamento che i cittadini meritano e chiedono da tempo”.

