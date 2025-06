Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ex consigliere comunale Giuseppe Calderazzo in merito alla tornata elettorale.

Il referendum dell’8 e 9 giugno 2025 rappresenta un momento cruciale per il nostro Paese, poiché offre ai cittadini l’opportunità di esprimere la propria volontà su questioni fondamentali che riguardano il lavoro e la cittadinanza. I cinque quesiti referendari sono progettati per affrontare problematiche significative che influenzano la vita quotidiana di molti, in particolare in un contesto in cui le sfide legate alla precarietà lavorativa e alla discriminazione sociale sono sempre più evidenti.

Il ripristino delle tutele per i licenziamenti illegittimi è un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori. La lotta contro l’abuso di contratti precari è altrettanto cruciale, poiché un numero crescente di individui si trova a vivere in condizioni di incertezza, senza i diritti fondamentali che dovrebbero accompagnare ogni forma di lavoro. Estendere la responsabilità per la sicurezza sul lavoro agli attori coinvolti nella catena di appalto è essenziale per prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro dignitoso.

Il riconoscimento della cittadinanza per i cittadini migranti dopo cinque anni di residenza è una questione che colpisce profondamente il tessuto sociale del nostro Paese. Migliaia di bambini, nati o cresciuti in Italia, si trovano in una situazione di limbo, privi dei diritti che spettano ai loro coetanei. Rendere più accessibile la cittadinanza non solo rappresenta un atto di giustizia sociale, ma promuove anche l’integrazione e la coesione sociale.

La campagna per il referendum è un appello a tutti i cittadini affinché si facciano portavoce di questi valori e principi. La partecipazione al voto non è solo un diritto, ma un dovere civico che permette a ciascuno di noi di prendere posizione su temi che toccano le fondamenta della nostra società. Un voto consapevole può contribuire a plasmare un futuro in cui i diritti, la giustizia, la dignità e la sicurezza sul lavoro siano garantiti per tutti.

L’invito a votare “5 SÌ” è un richiamo all’azione per tutti coloro che credono in una società più equa e giusta. È un’opportunità per contribuire attivamente al cambiamento e per non rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie. Il referendum è un momento di mobilitazione e di speranza per un’Italia che accoglie e valorizza ogni cittadino.

