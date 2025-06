Softball

CARONNO PERTUSELLA – In vista del prossimo Mondiale di Softball Under 15, in programma dal 27 giugno al 5 luglio a Caronno Pertusella e Legnano, la Fibs sta cercando volontari per ricoprire il ruolo di “Team Liaison”.

Il Team Liaison vivrà 24 ore al giorno con la squadra assegnatagli dal 25 giugno al 6 luglio. Dovrà accompagnare sempre il gruppo, alloggerà nell’hotel con la squadra (con pernottamento a carico dell’organizzazione) e condividerà i pasti con giocatrici e staff. Dovrà essere il referente di coordinamento per l’organizzazione (Fibs) nei confronti della squadra assegnatagli. Dovrà curare eventuali richieste del capo delegazione, in coordinamento con Fibs, ed essere il punto di riferimento della squadra per ogni necessità.

L’invito è riservato ai maggiorenni e come requisito principale c’è la conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, spagnolo, giapponese, ceco, cinese mandarino.

Le persone interessate possono compilare il modulo online al seguente link: https://eu1.documents.adobe.com/public/esignWidget?wid=CBFCIBAA3AAABLblqZhD0LwBN3JfafzwLDP9rNxB6IlXR2pGKpfJFXBl4e1uIvXehKisEVAI0iYswX8mAVzs*

Una volta firmato il modulo (in maniera digitale), si riceverà una mail con all’interno un link su cui cliccare per confermare l’invio (controllare anche la cartella spam in caso di mancato arrivo della mail). La Fibs raccoglierà le candidature e si metterà in contatto con le persone scelte per ricoprire il ruolo.

(foto archivio)

06062025