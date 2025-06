Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il Partito Democratico chiede ai consiglieri comunali uscenti Francesca Rossetti e Anthony Sunil di spiegare pubblicamente le vere motivazioni che li hanno spinti a lasciare il gruppo consiliare del Pd e la maggioranza. A dieci giorni dalla loro uscita, i due hanno affidato le proprie considerazioni a La Prealpina, ma secondo il circolo locale le loro affermazioni “hanno il suono stridulo di un graffio sugli specchi” e non chiariscono i motivi di una scelta giudicata “grave e lesiva dell’immagine del partito”.

Nella nota diffusa dal direttivo del circolo e dal gruppo dirigente del Pd si sottolinea come, ancora una volta, i due consiglieri non abbiano dato spiegazioni concrete: “Invece di ribadire che hanno esercitato un loro diritto – cosa che nessuno ha mai messo in discussione – dicano perché hanno preso questa decisione, maturata peraltro in modo tutt’altro che improvvisato”.

Il Pd smentisce inoltre che il direttivo fosse a conoscenza di dissapori o divergenze: “Le discussioni avvengono nelle sedi del partito e in quelle sedi si prendono le decisioni. Rossetti e Sunil, che ne facevano parte, non hanno mai espresso alcuna critica”.

Nel comunicato si ricorda che entrambi si erano candidati per la prima volta nel 2021, nella lista del Partito Democratico a sostegno di Marco Giudici sindaco, e che oggi siedono in consiglio comunale proprio grazie a quei voti: “Chi li ha eletti lo ha fatto sapendo che rappresentavano il Pd e il suo programma. È doveroso spiegare perché, dopo tre anni e mezzo nel caso di Rossetti e venti mesi per Sunil, hanno voltato le spalle a quel progetto”.

Concludendo, il circolo rinnova l’appello: “Chiediamo ancora una volta ai due consiglieri di rendere note le ragioni della loro uscita. Solo così potremo confrontarci nel merito e fare chiarezza tra i nostri elettori, anche tra coloro che li hanno votati”.

