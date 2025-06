Politica

SARONNO – Parte da una solida e forte motivazione l’indicazione di voto per referendum e ballottaggio di Alleanza Verdi e Sinistra.

Eccola integralmente

Per sconfiggere la destra che in tutte le maniere tenta di boicottare la libera espressione del voto referendario.

Per sconfiggere la destra che considera il lavoro una merce che può essere dismessa in qualsiasi momento in cambio di un pugno di denari.

Per sconfiggere la destra che vuole rendere sempre più precario il lavoro.

Per sconfiggere la destra che predica la sicurezza sul posto di lavoro ma pratica in realtà la politica di appalti e subappalti al massimo ribasso.

Per sconfiggere la destra per la quale la cittadinanza è fatta dal colore della pelle e l’immigrazione è un pericolo che va combattuto innalzando muri.

Domenica mattina usciamo di casa per andare al seggio

Esercitiamo quel dovere civico che è il voto, prendiamo in mano matita e schede che sono il simbolo della sovranità del popolo e tracciamo, convintamente, una croce su cinque sì restituendo dignità al lavoro e cittadinanza a coloro che contribuiscono alla ricchezza materiale e morale della nostra comunità.

Prendiamo anche la sesta scheda e, votando per Ilaria Pagani, sconfiggiamo la destra anche nel nostro comune.

