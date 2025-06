Città

SARONNO – Un pomeriggio all’insegna della manualità e della sostenibilità: sabato 7 giugno, dalle 14.30 alle 18.30, l’Associazione Il Tassello (via Don Luigi Monza 13A) accoglierà una nuova edizione del Repair Cafè Saronno.

L’iniziativa invita tutti i cittadini a portare gratuitamente oggetti guasti o danneggiati per provare a ripararli in autonomia, supportati dai volontari esperti del Repair Cafè. Si potranno sistemare piccoli e grandi oggetti di uso quotidiano come elettrodomestici, giocattoli, computer, cellulari, biciclette e molto altro.

Il progetto, sostenuto dall’Associazione Il Tassello, mira a ridurre gli sprechi, promuovere il riuso e trasmettere competenze pratiche, mettendo a disposizione dei partecipanti tutte le attrezzature necessarie per effettuare le riparazioni.

Nelle precedenti edizioni del Repair Cafè Saronno sono stati riportati a nuova vita tantissimi oggetti di uso quotidiano: tostapane che non scaldavano più, biciclette con freni bloccati, giocattoli elettronici amati dai più piccoli, lampade da scrivania con interruttori difettosi e persino vecchi computer con piccoli problemi di funzionamento. Ogni riparazione è diventata un’occasione per imparare qualcosa di nuovo e condividere competenze, trasformando un semplice pomeriggio in un’esperienza comunitaria di scambio e sostenibilità.

Per informazioni e dettagli è possibile contattare il numero 3408959489 o scrivere a [email protected]. Un’occasione preziosa per scoprire che spesso, con un po’ di aiuto, si può dare nuova vita agli oggetti invece di buttarli via.

