Groane

SOLARO – Giovedì 29 maggio, alla scuola secondaria di primo grado “L. Pirandello” di Solaro – sede dell’IC Regina Elena e istituto capofila per la Provincia di Milano – si è tenuta la cerimonia di premiazione degli alunni vincitori del Campionato Nazionale del Disegno Tecnico, giunto quest’anno alla sua X edizione.

L’evento ha rappresentato la conclusione di un percorso impegnativo e stimolante, che ha visto la partecipazione di numerose scuole da tutta Italia. La gara finale, svoltasi lunedì 26 maggio, ha messo alla prova le competenze tecniche e la precisione degli studenti, premiando il gioco di squadra e l’impegno costante.

Alla cerimonia erano presenti studenti, docenti e dirigenti scolastici degli istituti partecipanti della provincia di Milano, tra cui l’IC Montessori, l’IC Margherita Hack e l’Istituto Cattolico Paritario “S. Caterina da Siena”. L’iniziativa è stata promossa dall’I.C. “Ignazio Danti” di Alatri (FR), scuola capofila nazionale del progetto, con il patrocinio dell’ESA (European Space Agency).

Un’occasione importante per celebrare il valore dell’educazione tecnica e la collaborazione tra scuole.

