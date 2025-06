Se vince il “Sì”: Il periodo di residenza legale necessario per la richiesta di cittadinanza si ridurrebbe a 5 anni. La riforma proposta dal quinto quesito referendario riguarderebbe almeno 2,3 milioni di persone che vivono e lavorano in Italia. Il quesito referendario per l’abrogazione della legge del 1992 non prevede alcuna acquisizione automatica della cittadinanza, questa infatti continuerebbe a essere concessa su domanda dell’interessato, dietro presentazione di una ampia documentazione come già è previsto adesso (es. Reddito, conoscenza lingua italiana, non avere subito condanne medio/gravi, regolarità nel pagamento delle imposte, disporre di una situazione che non crei pericolo per la sicurezza dello Stato)