SARONNO – Tanti giovani esponenti della politica saronnese hanno partecipato con interesse e partecipazione alla serata di domenica 1 giugno, organizzata dal Comitato saronnese Referendum 8 e 9 giugno. L’incontro si è tenuto alle 21 al Centro Culturale Islamico di via Grieg 17 ed è stato dedicato ad alcuni temi chiave del prossimo referendum: lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza e democrazia.

A dare il benvenuto è stato Chridi Abdellatif, direttore del Centro Islamico, mentre a moderare il dibattito è stata Nourhan Moustafa, operatrice sociale, che ha accompagnato con competenza gli interventi dei relatori.

Molto seguiti gli interventi del giurista Riccardo Conte, che ha spiegato il contenuto tecnico dei quesiti referendari, e di Stefania Filetti, segretaria generale della Cgil di Varese, che ha posto l’accento sul diritto a un lavoro stabile e dignitoso come fondamento di cittadinanza.

La serata ha registrato una forte partecipazione e un vivace coinvolgimento del pubblico, con interventi, domande e riflessioni. L’incontro rientra in una più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione in vista del referendum dell’8 e 9 giugno, lanciata con lo slogan “Prendi il tuo impegno, non lasciare che altri scelgano per te”.

L’ingresso libero ha favorito una partecipazione eterogenea e attenta, confermando la volontà di costruire un confronto pubblico informato e accessibile a tutti.

