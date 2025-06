Politica

SARONNO – “L’attribuzione di fondi provinciali per 600mila euro agli istituti Zappa e Riva di Saronno per interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture è un’ottima notizia. Sono stato assessore provinciale e so quanto sia complesso ricavare fondi da bilanci sempre risicati come quelli di Villa Recalcati”.

Sono le parole di Rienzo Azzi che commentano gli ultimi contributi provinciali.

“Ringrazio quindi l’amico di Forza Italia Giacomo Iametti, vice presidente con delega all’edilizia scolastica, per l’impegno e l’attenzione che ha avuto nei confronti delle scuole superiori della nostra città. Saronno ospita cinque istituti scolastici superiori pubblici oltre a diverse scuole libere che accolgono circa 8000 studenti. La maggioranza vengono da fuori città offrendoci opportunità ma creando anche problemi.

Nel nostro programma abbiamo previsto una rivisitazione della zona delle scuole per rendere più sicuri i percorsi pedonali per gli studenti, ridurre la pressione del traffico veicolare nelle ore di afflusso e deflusso dei ragazzi e offrire servizi e ospitalità adeguata a questi city users.

La Provincia, proprietaria degli immobili, dovrà sostenere questo nostro impegno. La mia coalizione è composta dalle stesse forze politiche che governano in Provincia e in Regione e questo ci aiuterà a trovare le sinergie giuste per implementare rapidamente questi progetti”.

