Cronaca

SARONNO – Una gomma tagliata e vistosi graffi sulla fiancata: è l’amara scoperta fatta sabato sera da un’automobilista che aveva parcheggiato la propria vettura, una BMW di vecchia data, in fondo a via Volta, accanto a un bar. Un gesto senza spiegazioni che lascia spazio solo all’ipotesi di un atto vandalico gratuito e deliberato.

Il danno è stato notato poco dopo le 22, quando la proprietaria si è avvicinata all’auto e si è accorta del pneumatico completamente a terra e della carrozzeria rigata. Nessun biglietto, nessun testimone. Solo i segni evidenti di una mano che ha agito con intenzione, colpendo una vettura ferma e inoffensiva.

