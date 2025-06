Politica

SARONNO – “Ascoltare il dottor Azzi durante i confronti pubblici è un tuffo negli Duemila, ovvero l’epoca da cui viene la maggior parte delle idee presenti nel suo programma che – al di là delle dichiarazioni di facciata sulla partecipazione – è stato scritto da un paio di persone e riprende tutto quello che il centrodestra non è riuscito a fare negli anni dal 1999 al 2009 con le due amministrazioni GillI”.

Sono le parole di Tu@Saronno lista civica della coalizione di Ilaria Pagani che commenta così le ultime prese di posizioni del candidato sindaco del centrodestra.

“Le idee, per qualcuno che sostiene “Noi siamo il futuro”, sono ancora più novecentesche quando si parla di mobilità. L’arrogante affermazione “ci vogliono insegnare ad andare in bicicletta” dimostra il fatto di non capire che il tema della mobilità alternativa all’auto è una soluzione “pratica” per risolvere i problemi del traffico in città, non “ideologica” come vogliono venderla. Senza citare città straniere importanti, segnaliamo che la prima cosiddetta “Città 30” in Italia è stata con successo Olbia, governata dal centrodestra vicina a Saronno per dimensioni con i suoi 60.000 abitanti. Ferrara, altra città di destra, ha realmente investito tantissimo in merito. Soluzioni che funzionano non per lo spirito ecologico sognatore di questi sindaci, ma per il fatto che muoversi in bicicletta o con i mezzi, se la città viene progettata adeguatamente, fa risparmiare tempo e denaro alle persone, ovviamente non rinunciando tout court all’auto ma usandola solo quando serve realmente. Sono i cittadini che scelgono la bici perché fanno prima e risparmiano.

E quando si parla di commercio, ci sono decine di studi che dicono l’ovvio, ovvero che i ciclisti e i pedoni comprano di più e più spesso in ambito urbano, e che le tutte le aree che sono state rese più accessibili a ciclisti e pedoni hanno visto migliorare gli affari dei loro negozi.

La nostra proposta è di costruire una rete di ciclabili interne, per andare dai quartieri al centro e viceversa, e una di ciclabili intercomunali per far muovere a Saronno in bici i circa 10.000 studenti che ogni giorno si spostano nella nostra città, anziché farli accompagnare dai genitori con i risultati che tutti vediamo. In questo modo, si libereranno strade e parcheggi per chi viene da fuori città o necessita l’utilizzo dell’auto.

È successo ovunque in Europa negli ultimi 40 anni. Ma Azzi non lo sa, e pensa che che gli si voglia insegnare ad andare in bicicletta perché non fa nemmeno lo sforzo – lui e tutto il suo staff – di schiodarsi da vecchie idee che la storia ha sonoramente bocciato. Guardiamo al futuro. L’8 e 9 giugno votiamo Ilaria Pagani”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09