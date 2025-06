ilTra

TRADATE – Un pomeriggio di musica e solidarietà animerà sabato 7 giugno Villa Truffini. Dalle 16 il salone della storica villa in corso Bernacchi ospiterà il concerto “Emozioni in note”, promosso dal gruppo alpini di Abbiate Guazzone.

L’evento è pensato per raccogliere fondi a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e gode del patrocinio del Comune. Sul palco si esibirà la Fanfara Alpina “Mario Corielli” di Abbiate Guazzone, diretta dal maestro Giampiero Morandi.

L’iniziativa unisce passione per la musica, impegno sociale e la voglia di fare comunità. L’ingresso al concerto è a offerta libera, offrendo a tutti l’opportunità di contribuire a una buona causa.

