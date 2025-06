iltra2

TRADATE – Fine d’anno scolastico con polemica all’istituto superiore Don Milani. Venerdì 6 giugno i cancelli dei due plessi sono rimasti chiusi, nonostante una precedente disposizione del consiglio di istituto che prevedeva “lectio brevis” fino alle 10.40. L’annuncio della chiusura è arrivato soltanto nel tardo pomeriggio di giovedì, tramite email, suscitando malumore tra gli studenti.

Nella mattinata di venerdì decine di ragazzi si sono radunati fuori dalla scuola per protestare contro la decisione, definita improvvisa e penalizzante, soprattutto per chi aveva verifiche o recuperi in programma. “Temevano danneggiamenti, ma così si mettono a rischio i voti finali e l’ammissione agli esami, anche per chi è all’ultimo anno” ha spiegato una rappresentante degli studenti. Contestato anche il presunto consenso del consiglio d’istituto alla chiusura anticipata: “A noi non risulta”, hanno dichiarato alcuni ragazzi.

