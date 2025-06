Lombardia

VARESE – Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il Canale Villoresi, nel tratto compreso tra le province di Varese e Milano, a seguito della segnalazione della fuga di circa trenta mucche da una mandria. Gli animali, dopo essere entrati nel canale, sono stati trascinati dalla corrente.

Le operazioni di soccorso, attualmente in corso, vedono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, inclusi specialisti del soccorso fluviale (Saf), e l’impiego di due autogrù, una dei vigili del fuoco e una privata. Per agevolare le operazioni di recupero, è stato creato uno sbarramento nel canale all’altezza del comune di Arconate, dove i bovini vengono intercettati e recuperati in sicurezza.

Le operazioni risultano particolarmente complesse per via della corrente e della necessità di preservare l’incolumità degli operatori e degli animali.

(foto: operazioni di salvataggio in corso da parte dei vigili del fuoco, impegnati i distaccomenti di diversi comandi)

06062025