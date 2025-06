Città

SARONNO – È scattata questa mattina la 40esima edizione della 24 per un’ora, la storica staffetta organizzata dal Gap Saronno che anche quest’anno ha trasformato lo stadio Colombo Gianetti in un vero e proprio villaggio dello sport. Attorno alla pista, 48 squadre hanno montato i loro gazebo, pronte a sostenere per 24 ore i propri compagni, ciascuno impegnato a correre per 60 minuti consecutivi, dando vita a una lunga maratona collettiva all’insegna dello spirito di squadra.

Accanto alla staffetta, ha preso ufficialmente il via anche l’Ultra, gara competitiva che conferma il grande successo delle scorse edizioni: 72 atleti affronteranno individualmente la sfida della 24 ore, della 6 ore e dei 100 chilometri. Un’impresa di resistenza, determinazione e passione, accompagnata dal calore del pubblico e dall’instancabile supporto dei volontari del Gap, impegnati in ogni dettaglio organizzativo: dai punti ristoro alla collaborazione con il centro medico Bianalisi, tutto è pensato per sostenere chi corre da solo e chi corre in squadra.

Prima del via un momento, visto anche il quarantesimo anniversario dell’evento, per ricordare chi atleti che “sono corsi avanti” e non ci sono più. Con moglie, amici e familiari è quindi arrivato un ricordo per Angelo, Gaetano, Enzo e Claudia.

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con tanta energia e voglia di esserci. E non mancano le iniziative pensate per tutte le età: il prossimo appuntamento è alle 18 con la baby staffetta. I bambini scenderanno in pista per vivere anche loro il clima unico della manifestazione, cimentandosi in brevi frazioni pensate su misura.

Lungo la pista, tra sorrisi, incitamenti e cronometri che scandiscono il tempo, la 24 per un’ora continua: un appuntamento che unisce generazioni, valorizza lo sport e rafforza il legame con il territorio.

guarda tutte le foto 9



24 per un’ora: fotogallery della partenza

