Lombardia

MILANO – “L’aeroporto di Malpensa continua a rappresentare una storia di successo e il risultato raggiunto in queste ore a Monaco di Baviera conferma quanto importante e qualificata sia l’azione di chi, a ogni livello, opera all’interno di queste strutture. Da lombardo e soprattutto da varesino questa notizia mi rende orgoglioso”. Così il sottosegretario della Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, commenta il riconoscimento di ‘aeroporto dell’anno’ nella categoria ‘Hub’ ottenuto nell’ambito di ‘Air Cargo Europe’ svoltosi in Germania, a Monaco di Baviera, che ha visto la partecipazione del sottosegretario.

Lo scalo aeroportuale cargo di Malpensa precede gli aeroporti di Bangalore (India), Monaco di Baviera (Germania), Bruxelles (Belgio) e Budapest (Ungheria).

“La visita a Monaco – ha concluso Cattaneo – ha rappresentato un’occasione concreta per Regione Lombardia per rafforzare il dialogo con i principali attori del settore e riaffermare il ruolo centrale che Malpensa gioca nello sviluppo economico del territorio e nella proiezione internazionale della Lombardia. La nascita della Cargo Community conferma che il futuro dello scalo passa dalla collaborazione, dall’innovazione e da una visione condivisa tra istituzioni e operatori”.

