Città

SARONNO – Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini di Saronno sono chiamati alle urne per il ballottaggio che determinerà chi sarà il nuovo sindaco. Al secondo turno si sfidano i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno. Ecco tutte le informazioni utili su come, dove e quando si vota.

Quando si vota

I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Per votare è necessario presentarsi al proprio seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Cosa contiene la scheda

La scheda elettorale per il ballottaggio riporta il nome e il cognome dei due candidati alla carica di sindaco, scritti all’interno di un apposito rettangolo. Sotto ogni nome sono stampati i simboli delle liste collegate. Tali liste possono essere anche diverse rispetto al primo turno, in base ad eventuali apparentamenti stretti nei giorni successivi alla prima votazione.

Come si vota

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nome del candidato scelto. È considerato valido anche il voto espresso sul simbolo di una lista collegata al candidato, o su entrambi (nome e simbolo collegato).

Attenzione: non è ammesso il voto disgiunto. Questo significa che non si può barrare il nome di un candidato e contemporaneamente il simbolo della lista collegata all’altro candidato. In questo caso, la scheda viene considerata nulla. Nel caso eccezionale in cui i due candidati ottengano lo stesso numero di voti, verrà eletto il candidato più anziano.

Orari dell’ufficio elettorale

L’ufficio elettorale del Comune sarà aperto anche nei giorni del ballottaggio per consentire ai cittadini il rilascio delle tessere elettorali e degli eventuali duplicati in caso di smarrimento o deterioramento. Sabato 7 giugno sarà possibile rivolgersi allo sportello dalle 9 alle 18. Domenica 8 giugno, in concomitanza con la prima giornata di voto, l’ufficio resterà aperto ininterrottamente dalle 7 alle 23, mentre lunedì 9 giugno seguirà l’orario dei seggi, dalle 7 alle 15. Si segnala infine che martedì 10 giugno tutti i servizi demografici del Comune – anagrafe, stato civile ed elettorale – saranno chiusi.

Cinque quesiti referendari e libertà di scelta

Si vota anche per i cinque referendum abrogativi su temi legati a lavoro e cittadinanza. Ogni quesito sarà valido solo se verrà raggiunto il quorum, cioè la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. Al momento del voto, è possibile scegliere se ritirare o meno le schede referendarie: si può votare solo per il ballottaggio o anche per uno o più referendum. Il rifiuto di una o più schede non compromette la validità delle altre votazioni e viene registrato dal presidente di seggio nel verbale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09