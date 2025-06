Cronaca

SARONNO – Un intervento mirato contro lo spaccio nei boschi del Varesotto e dell’Alto Milanese ha permesso alla Polizia di Stato di Busto Arsizio di portare a termine un’importante operazione con il sequestro di un grosso quantitativo di droga e denaro contante.

Durante i controlli nelle aree boschive frequentate da spacciatori, gli agenti hanno notato un’auto che, per i movimenti sospetti e i contatti con i pusher, ha attirato la loro attenzione. Gli operatori hanno quindi avviato un servizio di pedinamento per approfondire la posizione del conducente.

Il giovane, un 22enne di origine marocchina, è stato seguito fino a una palazzina in un paese del Lodigiano. Dopo essere entrato nell’edificio, ne è uscito poco dopo con uno zaino in spalla. A quel punto i poliziotti del commissariato di Busto Arsizio sono intervenuti. L’uomo ha reagito con violenza, confermando i sospetti degli agenti.

La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 21 chilogrammi di cocaina, 4 chili di hashish e oltre 100.000 euro in contanti, nascosti nel divano e in intercapedini nei battiscopa. Alla fase operativa ha collaborato anche la squadra mobile della Questura di Lodi.

Il 22enne è stato arrestato e portato alla Casa circondariale di Lodi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

