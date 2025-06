Saronnese

CISLAGO – Domenica 8 giugno, il parco locale di interesse sovracomunale Bosco del Rugareto festeggia i suoi vent’anni con una giornata di eventi pensati per valorizzare il territorio e promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza.

L’iniziativa, organizzata dal Plis con il supporto dei Comuni di Cislago, Marnate, Rescaldina e Gorla Minore e con la collaborazione delle associazioni locali, si terrà presso il Giardino Castelbarco a Cislago.

La giornata si aprirà alle 9:30 con una biciclettata in partenza da Gorla Minore, Marnate e Rescaldina, con arrivo congiunto al Giardino Castelbarco. A seguire, alle 11:45, spazio ai saluti istituzionali e alla premiazione della seconda edizione del concorso “Rondoni in vetrina”, pensato per valorizzare le peculiarità locali e sensibilizzare il pubblico sul tema della biodiversità urbana.

Il programma proseguirà con un aperitivo offerto dal Plis e curato dagli Alpini e un momento conviviale con pranzo al sacco libero. Il pomeriggio sarà animato da attività per tutte le età, grazie al coinvolgimento delle realtà associative del territorio: 5 Cascine Running, Mtb Lomazzo, Pedibus Rescaldina, Gilda dei Narratori e Ruolatori Seriali. Giochi di educazione stradale, prove di mountain bike, giochi di ruolo per ragazzi e adulti e una caccia al tesoro aspettano grandi e piccoli alle 14 e 15. Poi due tour guidati alle ore 15:00 e 16:00 offriranno anche l’occasione di esplorare il centro storico di Cislago, accompagnati da Guardie Ecologiche Volontarie, Pro Loco Cislago e Associazione Amici dei Rondoni Cislaghesi, per un approfondimento culturale e naturalistico.

La giornata sarà accompagnata dalla musica dal vivo del complesso musicale “Underhouse” e si concluderà alle ore 17:30 con i saluti finali e un aggiornamento sui prossimi eventi in calendario per celebrare il Ventennale.

La Festa del Rugareto rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra la comunità e il proprio patrimonio naturale e paesaggistico, celebrando vent’anni di impegno condiviso nella tutela del territorio.