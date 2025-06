Calcio

CANEGRATE – Tutto pronto per l’attesissima finale del campionato Under 16 Élite, che vedrà affrontarsi Varesina calcio (società di Venegono Superiore) e Aldini in una sfida decisiva per il titolo. L’appuntamento è fissato per oggi, sabato 7 giugno, alle 16 al Centro Sportivo Comunale di Canegrate, in via Terni 1. Sarà un pomeriggio di grande calcio giovanile, con due delle squadre più competitive della stagione pronte a contendersi il trofeo.

La Varesina, reduce da un percorso di alto livello, cercherà di coronare il proprio cammino con una vittoria, mentre l’Aldini di Milano proverà a mettere in campo tutta la sua qualità per conquistare il titolo. L’incontro si preannuncia equilibrato e combattuto, e promette spettacolo per tutti gli appassionati.

L’ingresso è libero e aperto a tutti: genitori, tifosi, appassionati di calcio giovanile e semplici curiosi sono invitati a partecipare per sostenere i ragazzi in campo. L’hashtag ufficiale dell’evento è #fuocorossoblu, a sostegno della Varesina.

(foto: alcuni giocatori della Varesina, pronti alla sfida)

07062025