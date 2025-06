Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Lutto a Ceriano Laghetto per la scomparsa di Remo Bellagamba 88 anni: il funerale del pensionato si è svolto ieri pomeriggio alla chiesa di San Vittore, la salma è stata poi tumulata nel cimitero del paese. Remo era attivo nel volontariato locale, tra l’altro nel contesto del centro per la terza età.

Da parte dell’ex sindaco Dante Cattaneo il ricordo del concittadino: “Ciao Remo. Io e tanti di noi abbiamo perso un amico sincero, un volontario prezioso, un grande lavoratore. Da orgoglioso marchigiano quale eri, mi piaceva quando parlavi della tua terra d’origine, così come quando raccontavi, da giovane emigrato italiano in Belgio, la fatica e il sudore del lavoro nelle miniere. Dopo una vita di lavoro, negli ultimi anni, ti eri dedicato agli altri, al volontariato. Mi piace ricordare la tua gioia nel mostrare ai bimbi delle nostre scuole i “segreti” del giardinaggio, in occasione della “giornata dell’albero”. Per me, prima di tutto, sei stato un amico di famiglia, di quelli veri, che si contano sulle dita di una mano.

