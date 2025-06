Comasina

CESANO MADERNO – Si è proceduto nelle scorse ore al posizionamento della struttura di sostegno alla sede viaria del nuovo ponte di via Duca D’Aosta. Questa operazione è definita “varo” del ponte, espressione tecnica che rimanda all’importanza della fase in atto, momento cruciale per l’ultimazione della nuova infrastruttura.

L’impalcato è arrivato l’altro giorno, giornata in cui gli operatori hanno provveduto al montaggio a terra. Ieri è stata svolta la complessa manovra per posizionare la struttura sul fiume Seveso, un’operazione delicata, in quanto il ponte viene sollevato al di sopra del tetto della vicina scuola “Martin Luther King” e direzionato verso la giusta collocazione. L’operazione è stata prevista nel pomeriggio di ieri anche avvalendosi del fatto che l’istituto scolastico era chiuso.

I prossimi passaggi, prima dell’apertura, riguarderanno la posa del piano stradale, il riposizionamento dei sottoservizi rimossi per i lavori e il ricollocamento delle balaustre che la Sovrintendenza aveva chiesto di conservare e restaurare. Un passo importante, il “varo” di oggi, verso il termine dei lavori e l’apertura.

(foto: lavori al ponte)

07062025