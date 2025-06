Città

SARONNO – Un curioso ornamento bianco sui rami degli alberi ha attirato l’attenzione dei cittadini: si tratta della Takahashia japonica, una cocciniglia di origine asiatica che sta infestando diverse piante nel Saronnese, da Origgio a Caronno Pertusella.

La presenza dell’insetto è stata segnalata in varie zone della città, tra cui via Gallerani, via Filippo Reina, via Frua e il parco Lura, dove gli anelli bianchi sui rami e sulle foglie non sono più una novità. Il prime segnalazioni risalgono ad aprile ma negli ultimi giorni si sono moltiplicate anche per l’effetto del maggior numero di persone che passano il proprio tempo libero all’aria aperta.

La Takahashia japonica è facilmente riconoscibile grazie ai caratteristici ovisacchi bianchi, cotonosi e a forma di anello che possono raggiungere i 7 centimetri di lunghezza . Questa cocciniglia è altamente polifaga e si riscontra per lo più su alberi ornamentali, tra cui aceri, albizia, albero di giuda, carpino bianco, gelso nero e bianco, bagolaro e liquidambar.

I cittadini, una volta notata la presenza dell’insetto, hanno spesso documentato l’infestazione con fotografie e segnalazioni all’ufficio Ambiente del Comune. Attualmente, non esistono prodotti specifici per contrastare la Takahashia japonica, pertanto, per evitare la proliferazione dell’insetto, si provvede generalmente alla rimozione delle parti infestate.

Negli anni passati sono state diverse le scelte dei comuni. L’Amministrazione comunale di Solaro, ad esempio, ha avviato una serie di interventi di manutenzione del verde, tra cui potature delle piante e trattamenti contro la Takahashia japonica, utilizzando prodotti naturali consentiti in ambito urbano e non nocivi per persone e animali. A Caronno Pertusella, si è proceduto con una potatura “severa” dei gelsi nei parchi, al fine di debellare l’insetto infestante.

La collaborazione tra enti locali e comunità è fondamentale per affrontare questa emergenza fitosanitaria e preservare la salute delle aree verdi. I cittadini sono invitati a segnalare la presenza dell’insetto alle autorità competenti per permettere un monitoraggio efficace e tempestivo.

