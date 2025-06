Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Un negozio di acconciature è finito sotto la lente della polizia locale a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini. Gli agenti, coordinati dal comandante Luca Leone, hanno effettuato un sopralluogo che ha fatto emergere numerose irregolarità.

Nel corso dell’ispezione sono emerse condizioni igieniche precarie, strutture inadeguate per il lavaggio delle attrezzature e, soprattutto, l’assenza delle necessarie autorizzazioni comunali. L’attività, infatti, risultava operativa da anni in violazione delle normative che regolano l’esercizio delle imprese artigianali.

Il titolare è stato sanzionato per l’attività non autorizzata e per le violazioni in materia igienico-sanitaria. La situazione è stata inoltre segnalata all’Agenzia di tutela della salute (Ats) e alla Guardia di Finanza, che valuterà eventuali contestazioni legate alla tracciabilità fiscale dell’attività.

(foto archivio)

07062025