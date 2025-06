Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 6 giugno, spiccano l’imminente Color Run di Origgio, l’episodio di vandalismo contro un’auto in via Volta. Grande partecipazione anche per il saggio di fine anno della scuola Corrias e l’avvio della 24x1ora al campo sportivo di Saronno.

La Color Run torna a Origgio promettendo un percorso di 4 chilometri tra musica, magia e una cena per tutti i partecipanti, in un evento che unisce sport e divertimento.

A Saronno, una BMW parcheggiata in via Volta è stata presa di mira da ignoti: una gomma bucata e la fiancata graffiata sono il bilancio dell’atto vandalico.

A Gerenzano, la scuola Corrias di Saronno ha concluso l’anno scolastico con un saggio colorato e nostalgico, ispirato agli anni ’80 e ’90, tra balli e costumi a tema.

Due feste diverse e due visioni di città: da una parte salamelle e maxi schermo per la partita, dall’altra musica dal vivo e food truck, in un confronto che si carica anche di significati politici.

È partita la 24x1ora al campo Colombo Gianetti con numeri da record: 48 squadre e 72 maratoneti solitari, per un evento che celebra la resistenza e la passione per la corsa.

Trenta mucche in fuga sono finite nel canale Villoresi, scatenando un’operazione di salvataggio che ha coinvolto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine.