Cronaca

UBOLDO – Denso fumo nero dalla pizzeria ma fortunatamente nessun intossicato o ferito. È l’emergenza scattata nel pomeriggio di sabato 7 giugno nel centro del paese, dove si è sviluppato un incendio all’interno della pizzeria da asporto “Voglia di pizza”, situata in via San Martino.

Le fiamme sono divampate mentre il locale era chiuso e questo ha evitato che fossero coinvolti clienti o personale. L’incendio ha però provocato una densa colonna di fumo nero che ha allarmato residenti e passanti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che hanno rapidamente domato il rogo.

A supporto è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a chiudere la via interessata e a deviare il traffico, garantendo così la massima sicurezza durante le operazioni di soccorso. In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

