SARONNO – Un pomeriggio all’insegna della passione per i motori: oggi, sabato 7 giugno, auto e moto storiche tornano protagoniste in piazza Libertà grazie alla manifestazione organizzata da Ariel Motorclub Italia insieme al Moto club Saronno, con il patrocinio del comune di Saronno.

L’appuntamento, aperto a tutti, prende il via alle 14 con l’esposizione delle vetture d’epoca nel cuore della città. Un’occasione per vedere da vicino modelli iconici che hanno fatto la storia della mobilità su due e quattro ruote, in un’atmosfera di festa e condivisione.

Alle 19 è previsto un momento solenne: la benedizione dei veicoli da parte del prevosto. Subito dopo, alle 19.30, prenderà il via il corteo storico lungo le vie del centro, accompagnato dalle note della Banda cittadina, che arricchirà l’evento con l’atmosfera della musica dal vivo.

La manifestazione si concluderà con un momento conviviale.

