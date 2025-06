Basket

SARONNO – La stagione non è ancora del tutto finita per i giocatori della Robur Saronno: dopo aver concluso il campionato di Serie B Nazionale con l’Az Robur Saronno, il capitano Davide Tresso e il playmaker Pietro Nasini hanno centrato un nuovo importante traguardo conquistando la medaglia di bronzo ai Campionati universitari 2025, disputati ad Ancona.

I due atleti biancazzurri hanno vestito la maglia del Cus Milano, contribuendo con talento e determinazione al podio della formazione milanese in una delle rassegne più significative del panorama sportivo universitario italiano. Un risultato che certifica ancora una volta la qualità del lavoro svolto in casa Robur, capace di valorizzare giovani in grado di farsi valere sia sul parquet nazionale che nei contesti universitari. La società si è congratulata ufficialmente con i due giocatori, esprimendo orgoglio per il loro percorso e per l’immagine positiva che continuano a dare del club anche al di fuori del campionato.

