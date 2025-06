Città

SARONNO – La stagione dell’atletica entra nel vivo, con i prossimi due fine settimana di gare che vedranno la Osa Saronno Libertas competere a livelli importanti con le altre società italiane. Partiamo dall’imminente fine settimana del 7 e 8 giugno, dove ad Rieti (uomini) e Agropoli (donne) si terranno i CdS U23 (Promesse).

Partiamo dai ragazzi, che competeranno nella Finale Oro, il massimo livello possibile. Molte le frecce all’arco della OSA, soprattutto nel campo della velocità dove si punta forte su Emanuele Trento nei 100, Filippo Cappelletti nei 200 e Alessandro Carugati negli ostacoli (sia 110 che 400), oltre che sulla 4×100 primatista italiana di categoria. Una squadra che presenterà anche molti Juniores interessanti, come Federico Cristofaro nei salti e Riccardo Burani nei lanci, ma che purtroppo sarà orfana di Jacopo Risi, vittima di un virus in settimana e preservato per gli Assoluti di settimana prossima, e di Alessandro Di Gregorio nell’alto. Le ambizioni restano comunque quelle di un piazzamento in Top 10.

Per le ragazze, invece, ci sarà la Finale Argento. Una squadra che nelle ultime settimane è molto cresciuta, grazie anche all’apporto di tante Juniores, e che ha nei propri punto di forza il salto con l’asta di Vittoria Radealli, campionessa italiana in carica di categoria, i 400 h di Ilaria Cattaneo e i 3000 siepi di Martina Cattaneo. Sarà un fine settimana tutto da scoprire per un settore femminile in cui Osa crede molto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09