SARONNO – Un percorso tra pennellate e ideali scout. È quello proposto dalla mostra “Un viaggio di colori tra paesaggi e volti”, che sarà ospitata nella Sala Nevera da mercoledì 11 a domenica 15 giugno. L’iniziativa, promossa dal Clan de Sfross dell’Agesci Saronno 1 con il patrocinio del Comune, presenta le opere pittoriche di Giovanni Vanzulli, offrendo una lettura artistica dei valori dello scautismo.

A fare da filo conduttore tra le tele, infatti, saranno temi come la fede, la natura, la comunità e l’impegno educativo, che nel percorso espositivo trovano espressione nei paesaggi e nei ritratti realizzati dall’autore. Un invito a riflettere, lasciandosi coinvolgere dalla forza espressiva del colore e dal linguaggio semplice e diretto dell’arte.

L’inaugurazione è prevista mercoledì 11 giugno alle 17. La mostra sarà poi visitabile da giovedì 12 a sabato 14 giugno dalle 16 alle 19, e domenica 15 giugno con doppio orario: 9.30-12 e 16-19.

Un’occasione per vivere un’esperienza immersiva tra arte e spirito scout, che promette di incuriosire e coinvolgere visitatori di tutte le età.

