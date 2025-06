Softball

CARONNO PERTUSELLA – È il derby tra Rheavendors Caronno Pertusella e Inox Team Saronno il big match del dodicesimo turno di Serie A1 di softball. In programma oggi alle 17, la sfida è cruciale sia per la classifica sia per la rivalità tra le due formazioni del Varesotto.

Le saronnesi, seconde in classifica, puntano al sorpasso sulla capolista Mkf Bollate, mentre Caronno è chiamata a vincere per restare in corsa playoff. Pedro Gonzalez Herrera, tecnico della Rhea ed ex allenatore di Saronno, riconosce la forza delle avversarie e le difficoltà legate a qualche acciacco in rosa. Willy Pino, head coach delle saronnesi, conferma il buon momento della squadra nonostante l’assenza di Sara Cianfriglia per infortunio, e annuncia due novità: l’esordio di Angelica Agrò, utility con esperienza negli Usa, e della giovane Silvia Lanzini, ex Bollate.

Incontro casalingo abbordabile, invece, per l’Mkf Bollate che riceve la Bertazzoni Collecchio.

Programma 12° turno (oggi):

ore 14.30: Mia Office Pianoro-Italposa Forlì

ore 16: Old Parma-Itas Mutua Rovigo

ore 17: Rheavendors Caronno Pertusella-Inox Team Saronno

ore 17: Mkf Bollate-Bertazzoni Collecchio

Domenica ore 12: Thunders Castellana-Ares Safety Macerata

Classifica:

Mkf Bollate (19-4) 826, Inox Team Saronno (18-4) 818, Italposa Forlì (16-6) 727, Mia Office Pianoro (17-7) 708, Rheavendors Caronno Pertusella (13-9) 591, Bertazzoni Collecchio e Thunders Castellana (8-14) 364, Ares Safety Macerata (7-14) 333, Itas Mutua Rovigo (4-18) 182, Old Parma (1-21) 45.

(foto Angelica Agrò)

07062025