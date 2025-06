Softball

BOLLATE – Weekend dedicato ai recuperi, quello della Serie A2 di softball italiano, dove si disputeranno tre sfide, una per il girone A e due per il girone B. Apre il weekend l’anticipo di sabato tra Lupi Auto Fiorentina e Stars Ronchi mentre domenica duplice sfida d’alta quota tra Bollate (foto) e Avigliana (girone A) e tra Castionese e Lucca (girone B).

Girone A

La serie tra Lacomes Bollate Softball e Iren Avigliana Rebels Reale Mutua, che si disputerà ad Avigliana, è un vero e proprio big match, dove la prima e la terza del gruppo A si sfidano, con le Voden Medical Legnano (attualmente seconde) interessate spettatrici. Nel caso di doppietta bollatese, la formazione lombarda staccherebbe il Legnano in vetta al girone, in caso di doppietta piemontese, le Rebels si avvicinerebbero prepotentemente alla vetta mentre Bollate scenderebbe al secondo posto della graduatoria, infine, in caso di pareggio, Lacomes e Voden sarebbero appaiate con le stesse partite vinte e perse mentre Avigliana ridurrebbe a 2, le partite di svantaggio dalla coppia di testa. Le gare si disputeranno domenica 8 giugno con la prima partita alle ore 12:00, mentre la seconda inizierà 30 minuti dopo la fine di gara 1.

Girone B

Nel girone B si inizia sabato 7 giugno, alle ore 17, con la sfida tra Lupi Auto Fiorentina e Stars Ronchi, in quel di Ronchi dei Legionari. Entrambe le formazioni sono appaiate in classifica al 4° posto con 5 successi e 9 sconfitte. In caso di doppietta da parte di una delle due compagini non solo si delineerebbero le posizioni dalla 3° alla 5° ma, la vincitrice potrebbe salire al 3° posto in solitaria in base all’esito delle sfide delle Nuove Pantere Lucca di domenica. In caso di parità, invece, Fiorentina e Stars rimarrebbero appaiate ma, sempre in base ai risultati delle sfide domenicali, potrebbero comunque raggiungere il terzo posto assieme alla compagine toscana che le precede in graduatoria con 1 vittoria in più. Nella giornata di domenica, a Lucca, si affronteranno la Castionese, seconda forza del girone B, e le Nuove Pantere Lucca, terza classificate. La prima sfida della giornata avrà inizio alle ore 12:00, mentre la seconda inizierà 30 minuti dopo la fine di gara 1. In caso di duplice successo friulano, la formazione ospite raggiungerebbe in vetta alla classifica del girone l’Asd Azzanese Softball, in caso di doppietta toscana, le padrone di casa consoliderebbero la loro terza posizione con la compagine di Castions di Strada che andrebbe a 2 partite di svantaggio dalla vetta, un pareggio, invece, manterrebbe immutata l’attuale posizione friulana ma potrebbe far variare quella delle Nuove Pantere in base, come detto precedentemente, dai risultati delle sfide di sabato tra Fiorentina e Stars.

