Sport

SARONNO / FERRARA – L’evento clou in Italia della stagione di tchoukball – i playoff di Serie A – si tiene in terra estense nel prossimo weekend. Il Palasport di Ferrara è pronto ad ospitare la Final 4 tricolore, in programma nella mattinata di domenica 8 giugno. In campo si sfidano Rovello Sgavis – Osgb Caronno Vikings e Ferrara Monkeys – Saronno Castor, che rappresentano le due semifinali scudetto del campionato Csi di Serie A. Al termine delle due gare che determineranno le pretendenti al titolo, una parentesi alla corsa scudetto sarà caratterizzata dal play-out che oppone la Saronno Pollux, formazione quest’anno penultima in Serie A, contro la Solaro Stonks, ovvero la seconda classificata in Serie B, dietro alla neopromossa Dragons Lendinara. Chi vince giocherà nella prossima stagione nel massimo campionato; viceversa chi perde sarà nel 2025-2026 in Serie B. La finale per l’oro tra le due semifinaliste vincenti sarà a partire dalle ore 17, subito dopo la finale per il bronzo.

Sabato 7 giugno sempre tricolore e sempre al palasport di Ferrara andrà in scena la Final 8 della categoria giovanile, la M14. Le otto squadre miste in campo per il titolo sono: Ferrara Pulcinuts – Cassano Sparrows; Lendinara Wolves – Rovello Titans; Osgb Caronno Pirates – Osgb Caronno Corsairs; Saronno Antares – Solaro Sonics.

Tre direttori di gara in campo nei match scudetto. Come sempre si gioca in ogni partita con sette atleti in campo, ambosessi, ciascuno sia difensore sia attaccante, capace cioè di passare da un ruolo all’altro in tempi rapidi, perché, dopo aver ricevuto la palla dal pannello di rimbalzo (difesa), questa può essere rilanciata allo stesso pannello (attacco). Ne vedremo delle belle e sempre con un susseguirsi vivace di emozioni e punti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09