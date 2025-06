Saronnese

UBOLDO – Sos Uboldo celebra 40 anni di attività con un weekend dedicato alla cittadinanza. Il via è stato segnato dalla serata di venerdì 6 giugno, in piazza degli alpini, con una serata di musica e cena tutti insieme.

Si prosegue sabato 7 giugno, sempre dalle 19.30: si cena tutti insieme, con menù di taglieri di salumi e formaggi, panini (hamburger, wurstel e crauti, salamella), verdure grigliate, patatine fritte e pizze. Dalle 21, tutti in pista con la musica di Dj Bruno. Si continua anche domenica 8 giugno con una giornata ricca di appuntamenti a partire dalle 8.30 con il ritrovo nella sede di Sos Uboldo. Alle 9 è prevista la santa ,essa nella chiesa santi Pietro e Paolo. Alle 10, sfilata dalla chiesa fino alla sede con la banda, seguita alle 10.30 dalle premiazioni dei volontari e degli ex-presidenti. Alle 11, è in programma un aperitivo, mentre la cucina riapre alle 12. Nel pomeriggio, alle 15.30, attività per adulti e bambini. La serata prosegue con l’apertura della cucina alle 19.30 e si chiude con il DJ Music Event alle 21.00.

Durante tutte le serate saranno organizzati giochi per bambini e adulti.

(foto archivio)

