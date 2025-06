iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Sono iniziati nei giorni scorsi a Venegono Superiore i lavori di riparazione della tombinatura del torrente San Giorgio. A comunicarlo è il sindaco Walter Fabiano Lorenzin, che ha aggiornato i cittadini sull’intervento in corso a cura della società Alfa.

I lavori proseguiranno ancora per alcuni giorni e, fa sapere il sindaco, non si escludono disagi alla viabilità nella zona dell’incrocio interessato. “Confidiamo nella comprensione dei cittadini – dichiara Lorenzin – e contiamo di ristabilire al più presto la normale circolazione. Un sentito ringraziamento per la vostra pazienza, attenzione e collaborazione”.

(foto: lavori in corso a Venegono Superiore. A fare il punto della situazione è tato il sindaco, Walter Fabiano Lorenzin)

07062025