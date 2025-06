Città

SARONNO – Un’occasione speciale per scoprire capolavori nascosti e vivere da vicino il patrimonio artistico del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. In occasione dell’Anno Giubilare, da lunedì 2 a domenica 15 giugno, è prevista un’apertura straordinaria del Museo e della Quadreria, resa possibile grazie alla collaborazione di alcuni volontari e di uno studente delle scuole superiori impegnato in un tirocinio formativo.

L’accesso è gratuito, senza necessità di prenotazione, e avviene dal Chiostro del Santuario, negli orari indicati nella locandina. Tra i tesori esposti, anche opere che normalmente non sono visitabili. In più, a tutti i visitatori sarà donata una mini-guida del Santuario.

Ecco gli ultimi appuntamenti:

domenica 8 giugno : 9-12 e 15-17

lunedì 9 giugno : 16-19

martedì 10 giugno : 16-19

mercoledì 11 giugno : 10-12 e 16-19

venerdì 13 giugno : 16-19

sabato 14 giugno : 10-12 e 15-17

domenica 15 giugno: 9-12 e 17-18, con un piccolo evento conclusivo

L’iniziativa, proposta da don Massimiliano Bianchi, valorizza il grande patrimonio custodito nel cuore di Saronno, offrendo un’esperienza unica a cittadini e visitatori.

