SARONNO – Al momento è poco superiore al 14% la percentuale dei saronnesi che hanno votato per il ballottaggio. Secondo quanto comunicato dall’ufficio elettorale del Comune, alle 12 l’affluenza si attesta al 14,05%. Per quanto riguarda le elezioni comunali, sono oltre 31 mila i cittadini chiamati alle urne.

Le percentuali di affluenza variano sensibilmente tra le sezioni, con un range che va da 18,90% alla 28 e il 11,29% alla 36.

Per il primo turno di queste amministrative, l’affluenza registrata alle 12 era del 12,47%, mentre a fine dei due giorni di voto ha raggiunto il 50,04%.

Nel 2020 l’affluenza al ballottaggio fu del 48,09%, nel 2015 del 50,07% e nel 2010 del 61,36%.

Si vota anche per i cinque referendum abrogativi le affluenze registrate sono: referendum 1 (verde) 12,18%, referendum 2 (arancione) 12,17%, referendum 3 (grigio) 12,16%, referendum 4 (rossa) 12,18% e referendum 5 (gialla) 12,21%.

I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15.

