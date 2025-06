Città

SARONNO – Oggi, domenica 8 giugno, i cittadini di Saronno tornano alle urne per scegliere chi sarà il nuovo sindaco. In corsa ci sono Rienzo Azzi, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e Ilaria Pagani, appoggiata da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per crescere. Si tratta del secondo turno di votazione, dopo che nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta al primo turno.

Quando e dove si vota

I seggi restano aperti oggi, domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Per votare è necessario recarsi al proprio seggio muniti di un documento d’identità valido e della tessera elettorale, sulla quale sono indicati numero e indirizzo del seggio assegnato.

Come funziona la scheda

La scheda contiene il nome e il cognome dei due candidati alla carica di sindaco, ciascuno all’interno di un rettangolo. Sotto ogni rettangolo compaiono i simboli delle liste che li sostengono, le stesse del primo turno: non sono stati infatti siglati apparentamenti ufficiali.

Modalità di voto

L’elettore esprime la propria preferenza tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato prescelto. È valido anche il segno tracciato solo sul simbolo della lista collegata, o su entrambi. È importante ricordare che non è ammesso il voto disgiunto: non si può votare per un candidato e per la lista collegata all’altro. In caso contrario, la scheda sarà considerata nulla. Se i due candidati dovessero ottenere esattamente lo stesso numero di voti, verrà proclamato sindaco il più anziano d’età.

Orari dell’ufficio elettorale

L’ufficio elettorale del Comune è aperto oggi, domenica 8 giugno, in contemporanea all’apertura dei seggi, dalle 7 alle 23, per il rilascio di nuove tessere o duplicati in caso di smarrimento, deterioramento o spazi esauriti. Domani, lunedì 9 giugno, sarà accessibile dalle 7 alle 15. Si segnala che martedì 10 giugno tutti i servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale) resteranno chiusi.

Anche i referendum: cinque quesiti su lavoro e diritti

Insieme al ballottaggio, si vota anche per i cinque referendum abrogativi riguardanti temi legati al mondo del lavoro e alla cittadinanza. Ogni quesito sarà valido solo se sarà raggiunto il quorum, cioè se voterà almeno il 50% più uno degli aventi diritto. L’elettore può scegliere se ritirare o meno le schede referendarie: si può votare solo per il sindaco, per alcuni o per tutti i quesiti. L’eventuale rifiuto di una o più schede viene registrato nel verbale del seggio ma non invalida le altre votazioni.

