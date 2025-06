SARONNO – La Robur Basket Saronno “ringrazia Marco Novati per dodici anni intensi di successi da dirigente, dopo un altrettanto storica avventura da giocatore e capitano”. A seguito delle dimissioni presentate nei giorni scorsi, il presidente Ezio Vaghi intende ringraziare e riconoscere il fondamentale contributo nello sviluppo della società in qualità di general manager e componente del consiglio direttivo.

Giocatore super, dirigente di valore, ma soprattutto persona eccezionale, ha messo in campo un impegno totale accompagnando la squadra dalla Serie C Nazionale/Gold, attraverso Coppa Italia, Coppe Lombardia e Serie B Interregionale, sino al traguardo mai raggiunto prima del terzo campionato italiano, la Serie B Nazionale disputato nell’ultima stagione.

“Abbiamo atteso fino all’ultimo nella speranza di un eventuale tuo ripensamento che però non c’è stato ed ora le nostre strade si dividono. Nel futuro però ci sarà sempre un posto per te, per dare alla Robur continuità e successi. Grazie Marco!” dicono in una nota dallo staff roburino.