Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Movimentato episodio nei giorni scorsi al Parco Groane dove due bikers sono stati aggrediti a sassate mentre percorrevano un sentiero tra Garbagnate Milanese e Senago, all’interno dell’area naturalistica.

I due stavano effettuando un normale allenamento in mountain bike quando, imboccato un tratto sterrato, sono stati minacciati da alcuni individui, molto probabilmente spacciatori di droga e che si erano infastiditi per la presenza dei ciclisti. Nonostante l’aggressione e il lancio di pietre, i ciclisti sono riusciti a fuggire e a mettersi in salvo nei pressi del campo volo di Castellazzo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: controllli dei carabinieri all’interno delle aree boschive della zona)

07062025